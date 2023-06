Wkurzający element wyleci z paska zadań. Microsoft to wie i wyrzuci ją z systemu

Na szczęście aplikacja Rozmowa została usunięta w wersji 23481 Windows 11, która jest obecnie w kanale deweloperskim niejawnego programu testów systemu Windows. Ale to nie tak, że Microsoft daje za wygraną i pozostawił w jej miejsce puste pole - to nie byłoby w jego stylu. W zamian domyślnie przypisywana do paska będzie Microsoft Teams, lecz na szczęście, to tylko zwykły skrót, a nie integralna część paska zadań. Ikonę będzie można zatem łatwo usunąć klikając prawym przyciskiem myszy.