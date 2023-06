TikTok stoi sekretnie za tym, co oglądacie na Netfliksie

Jak myślicie, kto lub co steruje algorytmem Netfliksa, który podpowiada wam, co warto obejrzeć? Prawdopodobnie można by wymienić wiele specyficznych odpowiedzi. Ale mam dla was jedną: TikTok.



Tak, chińska platforma TikTok ma pewien wpływ na to, co możecie zobaczyć. W pewnym sensie. Jest to bardziej skomplikowane, ale zaraz wszystko wam wyjaśnię.