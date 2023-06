Wystartowały Specjalne Okazje Prime. Oto najlepsze promocje na Amazonie

LUCX „Leopard” to namiot wędkarski typu „One Pole System”. Ma duży daszek, który chroni przed deszczem i słońcem, oraz dwa rzepy do mocowania wędki, a ponadto posiada kilka okien z moskitierami, które zapewniają światło i wentylację. Okna można zaciemnić lub otworzyć do połowy według uznania. LUCX Leopard jest wykonany z materiału, który jest odporny na warunki atmosferyczne i łatwy do czyszczenia. Namiot ma podłogę na zamek, przezroczystą pokrywę PCV do okna wejściowego i haczyki do lampy, a także posiada aluminiową konstrukcję. Do produktu dołączona jest także narzuta, która dodatkowo chroni przed zimnem i wilgocią.