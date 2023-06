Nie będę ukrywał: mam sentyment do marki Sony Xperia. Przez lata moim telefonem z wyboru, a nie konieczności był Sony Xperia Z5 Compact. Mały, poręczny, uroczy. I chociaż Xperia 10 V jest telefonem znacznie większym, to ma w sobie coś, co urzekło mnie wcześniej w poprzedniku. Właśnie tę lekkość, elegancję, styl, które sprawiają, że telefon się wyróżnia. Nie ma on oryginalnej, szalonej konstrukcji, błyszczącej się obudowy – jak w telefonach Infinix, które wpadły mi w oko – a jednak patrzysz i widzisz, że to stara, dobra Xperia. Dla nielicznych, ale fanatycznych zwolenników tych smartfonów to pewnie kluczowa informacja. Sony ciągle umie w ładne smartfony.