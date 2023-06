Polska kolej wreszcie ma promocję, jakiej zazdrościliśmy Niemcom. Ba, jest nawet taniej

Polregio już 1 lipca wystartuje z biletem tygodniowym wakacyjnym. Za naprawdę niską kwotę można podróżować pociągami przewoźnika ile się chce i dokąd chce. No, prawie, ale o tym za chwilę. A jak dołoży się dwie dyszki, to dochodzą jeszcze do tego połączenia realizowane przez wojewódzkich operatorów.