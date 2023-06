Plus zwróci niewykorzystane środki na karcie

Zwrot środków z kart prepaid to efekt działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które od 2016 ma pod lupą największych polskich operatorów, przeciwko którym później wszczęto postępowania. Postępowania dotyczyły praktyki, w myśl której po zaprzestaniu regularnego doładowywania konta w usłudze pre-paid, wraz z ważnością usługi przepadały także środki zgromadzone przez klienta na karcie.



W efekcie działań m.in. UOKiK wszyscy polscy operatorzy zostali zobligowani do umożliwienia klientom otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków. Wcześniej pisaliśmy o zwrotach w Play i T-Mobile, teraz zwroty będzie oferować również Plus.