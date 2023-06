Ile internetu zużywa Twoja firma i jaką ofertę wybrać, aby pakiet wystarczył na cały miesiąc? Policzmy to!

Przedsiębiorstwa, które chcą pozostać konkurencyjne, po prostu muszą korzystać z internetu. Smartfony i inne urządzenia mobilne takie jak tablety i laptopy są dla wielu osób kluczowymi sprzętami pozwalającymi na pracę zawsze i wszędzie. Odpowiednio duża paczka danych jest zaś kluczowa, by pozostać efektywnym – nie ma nic gorszego niż kończący się pakiet podczas wideorozmowy z kluczowym klientem pod koniec negocjacji.



Jeśli chodzi o internet do biura, to w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie internet mobilny – czy to jako podstawowe łącze, czy to jako zapasowe i dodatkowe. Dzisiaj zapewnia on nie tylko szybkie transfery danych dzięki możliwości skorzystania z łączności 5G, ale można go uruchomić też w miejscach, gdzie nie docierają światłowody (aczkolwiek takich miejsc jest coraz mniej!), a nawet zabrać ze sobą w podróż służbową.