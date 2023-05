Światłowód Plusa dociera do 13 mln Polaków. Pojawiły się nowe lokalizacje

Po dołączeniu infrastruktury Światłowód Inwestycje oferta Plus Światłowód jest dostępna dla ponad miliona nowych punktów adresowych – ogłosił Plus. Łącznie szybki internet od tego operatora dociera do 5,4 mln domów i mieszkań, co oznacza, że 13 mln osób w całej Polsce może mieć dostęp do światłowodu od Plusa.