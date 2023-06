Darmowa gra na weekend. Payday 2 do odebrania na Epic Games

Grę odbierzemy bezpośrednio w sklepie w aplikacji Epic Games bądź na stronie internetowej sklepu producenta, dodając ją do swojej biblioteki. Na to mamy czas do następnego czwartku, 15 czerwca do godziny 16:59. O godzinie 17:00 pojawi się kolejna darmowa gra do odebrania. Warto też zaznaczyć, że trwa Epic Mega Sale i w promocji jest także niedawno wydany Dead Island 2 do kupienia za 200 złotych (20 proc. taniej).