Nowe groźne oszustwo uderza w rodziców. Łatwo dać się wkręcić, bo chodzi o dzieci

Jako że telefon nie działa – tłumaczą, podszywając się pod dziecko - nie mają jak zalogować się do swojego banku. A skoro tak, to nie mogą dokonać opłat, w tym tych pilnych, za rachunek, który trzeba opłacić już teraz. I tu prośba do rodzica: podają do dane do przelewu, dorosły opłaca, ale tak naprawdę pieniądze trafiają na konto oszustów albo finalizuje się transakcję cyberprzestępców. Łatwo sobie też wyobrazić, że oszust podsyła link do fałszywej strony udającej witrynę banku czy bramkę płatności. W takim przypadku stracić można dane do logowania, a w ostateczności wszystkie oszczędności.