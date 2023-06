Solnit zachęca do innego spojrzenia na Orwella, bo zachwyty nad krajobrazem, tymi wszystkimi "prostymi sprawami", widoczne są nawet w "Roku 1984". Pisarka odbrązawia Orwella, tak jak robił to biograficzny komiks. Warto pójść tym tropem. Skoro Orwell to coś więcej niż tylko Wielki Brat, myślozbrodnia, totalna inwigilacja czy brak prywatności, to może należy go czytać także w innym kontekście odnośnie nowych technologii?