Przyzwyczaj się do nowych nazw procesorów. Intel po 15 latach kończy z Core i

No dobra, ale jak będą wyglądać nazwy procesorów? Intel tego jeszcze nie potwierdził, ale wiemy, że będą składać się z czterech cyfr - czyli przykładowo Intel Core 5 ##xx, gdzie ## odwołuje się do generacji, a xx do serii układu. W sieci pojawiły się układy takie jak Core Ultra 5 1003H, jednak nie jesteśmy pewni, czy to finalna nazwa układów.