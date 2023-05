Intel zapowiada ważną zmianę. Nadchodzi koniec kultowej linii procesorów?

Od lat Intel stosuje literę "i" w nazwach swoich procesorów, co wyróżnia go na tle konkurencji, zwłaszcza AMD. Jednakże wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć. To, co było kiedyś ważne i kojarzyło się z marką, może zostać porzucone, częściowo na rzecz oznaczeń wzorowanych na Apple'u. O co chodzi?