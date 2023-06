Microsoft rozważa kupno CD Projektu i innych polskich twórców gier

Polskie podmioty na liście Microsoftu to m.in. CD Projekt Red odpowiedzialny za Wiedźmina oraz Cyberpunka. Jest tutaj także wrocławski Techland, doskonale znany z serii Dying Light. Nie zabrakło krakowskiego Bloober Teamu - rodzimych mistrzów horroru pracujących nad remake Silent Hill. Pojawia się także 11bit Studios znane z This War of Mine oraz Frostpunka, a także People Can Fly odpowiedzialne za The Outriders.