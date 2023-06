Teraz możesz rozmawiać z rowerem. Doradzi, jak zmienić oponę i opowie o sensie życia w czasie jazdy

Na początku swojego istnienia popularny chatbot dostępny był jedynie w przeglądarce na stronie OpenAI, co możliwości używania ChatGPT ograniczyło do komputerów, smartfonów i tabletów. Jednak jak ze wszystkimi trendami bywa, tak i ChatGPT zaczął trafiać na coraz mniej oczywiste urządzenia. A od czasu udostępnienia API chatbota twórcy oprogramowania i sprzętu, ale i entuzjaści prześcigają się w pomysłach na to, gdzie można jeszcze wcisnąć ChatGPT.



Jeżeli czujesz się nieusatysfakcjonowany ChatGPT na komputerze IBM z lat 80., ChatGPT na Galaxy Watch 5 Pro czy ChatGPT na Furby, to może przekona cię dzieło Urtopia. Przedsiębiorstwo zaprezentowało właśnie pierwszy rower elektryczny z ChatGPT.