Android ma nowe logo. Podoba się?

Android nie jest marką, za której logo bylibyśmy w stanie płacić grube tysiące byle by mieć je na urządzeniu. Mimo to zielonemu robotowi bez konturów i z dwiema antenkami na głowie udało się wpisać do świadomości społecznej na tyle, a jego widok od razu budzi skojarzenia z mobilnym systemem operacyjnym.