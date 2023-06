Jak zarobić 60 tys. zł w jeden dzień? Można spać z włączoną kamerą

Podczas rozmowy w podcaście Amouranth została zapytana, ile zarobiła w trakcie spania na żywo. Kobieta przyznała, że na samym Twitchu było to kilka tysięcy dolarów. Jeśli jednak dodać do tego konwersję z Twitcha na OnlyFans, oczywiście wyłącznie przez okres takiej drzemki, suma powiększa się do około 10 - 15 tys. dol. Przeliczając to na złotówki, po takiej "nocce" Amouranth stała się bogatsza o 41 tys. - 61 tys. zł.