Xiaomi świętuje Dzień Gwiezdnych Wojen. Słuchawki Star Wars trafiają do sprzedaży

Fani Gwiezdnych Wojen z pewnością nie mają powodów do narzekania. Nawiązania do świata przedstawionego w filmach i serialach można znaleźć niemal wszędzie. Ostatnio na przykład w Fortnite rozpoczęło się wydarzenie Star Wars. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku elektroniki. Weźmy wydany pod koniec 2019 r. smartfon Galaxy Note 10 Plus Star Wars Special Edition. Teraz podany Rych robi Xiaomi wprowadzając swoją specjalną wersję słuchawek Xiaomi Buds 3.