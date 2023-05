Tak zmieni się Wyszukiwarka Google. I to już za moment

Czy Wyszukiwarka Google jest najlepsza na świecie? Kiedyś odpowiedź na to pytanie była oczywista i twierdząca. Konkurencja jednak nie śpi, a ostatnie nowości Binga przekonują co poniektórych do zmiany domyślnej wyszukiwarki. Trudno jednak pozbyć się wyrobionych przez dekady odruchów - nie tylko w kwestii wyboru wyszukiwarki, ale też i przyzwyczajenia się do innego wyglądu.