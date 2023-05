Mamy 2023 rok, więc do Windowsa trafia obsługa plików WebP. Znaczy się, na razie testowo

Na dziś użytkownik chcący odtworzyć format WebP na komputerze lub tablecie z Windowsem ma trzy możliwości: otworzyć go za pomocą przeglądarki internetowej, za pomocą edytora graficznego Paint lub za pomocą oprogramowania zewnętrznego, które użytkownik może sobie na własną rękę zainstalować. Systemowa przeglądarka zdjęć? Nic z tego, ta niezmiennie obsługuje tylko stare formaty, jak PNG, JPG czy GIF.



Ta zabawna i kompromitująca - mając na uwadze popularność nowego formatu - sytuacja na szczęście niedługo odejdzie do przeszłości. Osoby zaangażowane w publiczny program beta-testów Windowsa mogą już sprawdzić nową wersję systemowej aplikacji Zdjęcia, która w końcu w pełni obsługuje WebP. Przy okazji dodano też obsługę formatu AVIF, co ucieszy zawodowych fotografów. WebP dotyczy jednak niemal wszystkich.