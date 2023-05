Ruszyły specjalne okazje Amazon Prime. Wybraliśmy najlepsze promocje

Amazona prawdopodobnie nie trzeba już dziś nikomu przedstawiać. To właściciel największej platformy handlowej na świecie. A czym jest Amazon Prime? W zamian za 49 zł rocznie klienci zyskują dostęp do darmowej i szybkiej dostawy towaru, do usługi VOD Prime Video, do darmowych gier na PC oraz do platformy Twitch w wersji rozszerzonej.