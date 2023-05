Nowy tablet Xiaomi będzie gorszy niż poprzednik. Co tu się stało?

Sercem nadchodzącego sprzętu będzie Snapdragon 680, czyli 6-nm układ, który zadebiutował ok. półtora roku temu, wraz z popularnym Snapdragonem 778G. Nie jest to najsłabszy procesor na rynku, lecz sęk w tym, że obecny Redmi Pad ma do dyspozycji znacznie mocniejszy układ MediaTek Helio G99 - wystarczy sprawdzić test AnTuTu, w którym G99 uzyskuje ok. 360 tysięcy punktów, a Snapdragon 680 - ok. 260 tysięcy.