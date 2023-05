Nicolas Cage pojawi się w popularnej grze. Wcieli się w postać ocalałego

Dead by Daylight to dość znany wieloosobowy tytuł, w którym jeden zabójca musi zmierzyć się z czterema ocalałymi. W grze znajduje się masa dostępnych postaci, w których zdecydowana większość to stworzone na potrzeby gry osoby, lecz w ich szeregach znajdą się także postaci z filmów, seriali, gier - m.in. Freddy Krueger z "Koszmaru z ulicy Wiązów", Steve Harrington z "Stranger Things", czy Leon Scott Kennedy z serii Resident Evil.



Do tego dołączy... sam Nicolas Cage.