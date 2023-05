Naukowcy wiedzą już, jak wygląda serce Księżyca

Księżyc to nasz najbliższy sąsiad w kosmosie i towarzysz niezliczonych nocy i marzeń. Z pewnością wiesz, jak wygląda, ale czy zastanawiałeś się, co kryje się pod jego bladą powierzchnią? Łącząc różne techniki, naukowcom udało się odkryć wewnętrzną strukturę Księżyca. Okazuje się, że Księżyc ma jądro podobne do Ziemi - stałe, bogate w żelazo i otoczone płynną warstwą. To odkrycie pozwala lepiej zrozumieć historię i ewolucję naszego naturalnego satelity.