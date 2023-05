Jacy są programiści? Stereotyp nerda można wrzucić do kosza

Pomimo że programiści to najczęściej osoby, które zakończyły edukację, aż 70,7 proc. z nich wyraża zainteresowanie jakąś dziedziną nauki. Najczęściej są to języki obce (23,3 proc.), historia (18,9 proc.) oraz astronomia (17 proc.). Wśród specjalistów i specjalistek IT znajdziemy także entuzjastów meteorologii i behawiorystki kotów. Co ciekawe, wielu programistów za swoje hobby uważa całkiem przeciętne zainteresowania i zajęcia, takie jak gotowanie i pieczenie (35,2 proc.), opiekę nad zwierzętami (21,7 proc.), parzenie kawy (17,5 proc.), opiekę nad roślinami (16,3 proc.), a także urządzanie wnętrz (9,8 proc.) czy... robienie przetworów (5,6 proc.).