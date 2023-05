Intel wydał tajemniczą poprawkę dla niemal wszystkich procesorów. O co chodzi?

Ale zacznijmy od początku: Intel ma wydać w piątek nowy mikrokod do swoich procesorów kompletnie losowo, bez wcześniejszej zapowiedzi. Ta aktualizacja obejmuje czipy od 2017 roku (8. generacja Coffee Lake) do obecnej, 13. generacji - włącznie z Xeonami. Wszystko to dowiedzieliśmy się ze strony Intela na GitHubie.