Szukasz fotograficznego smartfona? Możesz przestać, bo właśnie taki powstał

Niektórzy się tego boją, bo nie wiedzą, co właściwie oznacza. Huawei Mobile Service to autorski system producenta, w którym działają wszystkie aplikacje, które są potrzebne do wygodnego życia. Zamówimy przejazd pasażerski, przejrzymy media społecznościowe, obejrzymy filmy w serwisach wideo, obsłużymy aplikacje najpopularniejszych banków, wyznaczymy trasę z mapami Petal. Wszystkie te aplikacje wygodnie zainstalujemy z poziomu AppGallery, czyli sklepu z aplikacjami. Po zainstalowaniu nie trzeba się martwić o aktualność aplikacji, bo aktualizują się same, gdy tylko będzie dostępna nowsza wersja. Niektórzy mówią, że nie ma usług Google, to nie da się korzystać z telefonu, bo nie ma dostępu do maila czy np. kalendarza, ale na to też jest proste rozwiązanie. Jego działanie dokładnie opisane na tej stronie. Z jakichś niezrozumiałych dla mnie względów nie działa aplikacja McDonald’s oraz Android Auto i Google Pay. To ostatnie nie stoi na przeszkodzie w płaceniu telefonem, bo można do tego użyć innych aplikacji.