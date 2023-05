The Last of Us i Barbie Fasion Designer stoją tu ramię w ramię. Oto najważniejsze gry w historii świata

Gry, które w tym roku dołączyły do Hali Sław Gier Wideo to:

- Barbie Fashion Designer,

- Computer Space,

- The Last of Us,

- Wii Sports.



Jak informuje The Strong National Museum of Play, twórca Hali Sław Gier Wideo i muzeum poświęcone grom, Barbie Fashion Designer zostało wybrane ze względu na swój wkład w zwiększenie rynku gier wideo i zapoczątkowała ważne - i nadal trwające - debaty na temat roli płci i stereotypów w grach. Barbie Fashion Designer była również pionierska w łączeniu świata cyfrowego i fizycznego, umożliwiając graczom tworzenie ubrań dla swoich lalek Barbie i drukowanie ich na specjalnej tkaninie.