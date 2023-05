Unia posprząta spam z twojego smart TV. Warunek jest tylko jeden

Komisja Europejska wskazała 14 dużych firm IT, które muszą się niezwłocznie dostosować do nowych przepisów. Mają na to cztery miesiące, a pełna lista podmiotów, które mają obowiązek wprowadzić zmiany do swojej działalności, znajduje się pod tym adresem. Głównym kryterium wyboru przedsiębiorstw z tej listy jest liczba aktywnych miesięcznych użytkowników ich usług online.