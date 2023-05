Czy przenośny klimatyzator ma sens? Sprawdziłem EcoFlow Wave 2

Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że jeśli wrócimy z tej podróży kamperem albo pod namiot, to wcale nie trzeba Wave 2 chować do kartonu, w oczekiwaniu na kolejny wypad. Tak, jak najbardziej nada się on też do chłodzenia umiarkowanie dużych pomieszczeń na co dzień. Trzeba się tylko pogodzić z tym, że czasem zajmie mu to trochę więcej czasu i nie będzie to najcichszy sprzęt. Ale biorąc pod uwagę alternatywę w postaci upału i ogólną transportową uniwersalność - pewnie wiele osób będzie to w stanie zaakceptować.