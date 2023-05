Apple wyłącza swoją starą usługę. Pozwalała obchodzić limity Zdjęć w iCloud

Mój strumień zdjęć od Apple’a zostanie wyłączony 26 lipca. Usługa została po raz pierwszy zaprezentowana na konferencji WWDC 2011. Potrafi automatycznie wysłać do 1000 ostatnio przeglądanych zdjęć z iPhone’a i iPada do chmury. Te są przechowywane w niej do 30 dni i są automatycznie pobierane na wszystkie urządzenia zalogowane na to samo Apple ID, w pełni synchronizując tę bibliotekę.