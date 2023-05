Amazon ogłosił usługę Wszędzie. Oznacza to, co myślisz: Amazon będzie Wszędzie

O ile z pierwszą połową wstępu sporo osób może się utożsamić, o tyle druga to próba wytłumaczenia nowego projektu Amazon: Amazon Anywhere (ang. Amazon Wszędzie/Gdziekolwiek). Nazwa wiernie oddaje istotę nowego "doświadczenia zakupowego", gdyż amerykański gigant chce by oferta fizycznych produktów - przede wszystkim gadżetów dostępnych na Amazon była możliwa do kupienia bezpośrednio we wszystkich grach i aplikacjach.