Allegro Smart! Week się rozkręca. Pokazujemy najlepsze oferty na wtorek

Roborock Dyad to odkurzacz pionowy, który łączy podwójną moc czyszczenia z funkcją osuszania podłóg. Jego dwa rzędy przeciwstawnych rolek czyszczących zasysają brud i wodę z podłogi z mocą ssącą 13 000 Pa. Urządzenie wyposażono w dwa zbiorniki: jeden na czystą wodę, a drugi na brudną. Podczas sprzątania, rolki czyszczą się same. Odkurzacz jest łatwy w prowadzeniu dzięki zwrotnej głowicy, która pozwala na płynne poruszanie się wokół mebli i ludzi. Roborock Dyad działa na baterii o pojemności 5000 mAh, która zapewnia do 35 minut pracy na jednym ładowaniu. Czas ładowania akumulatora to około 4 godzin.