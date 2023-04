Zapowiada się piękny średniak. Oto co wiemy o Google Pixel 7a

Im bliżej do premiery, tym do sieci trafia więcej nowych informacji. Nie inaczej jest w przypadku nowego Google Pixela 7a, który ma mieć swoją oficjalną premierę już 10 maja na konferencji Google IO 2023, tuż obok składanego Google Pixel Fold. Dotychczasowo sądzono, że urządzenie trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych - czarnym, białym i błękitnoniebieskim.