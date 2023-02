Plus rusza ze starterami eSIM i daje dużo taniego internetu

Instalacja wirtualnej karty SIM jest szybka i łatwa, dzięki czemu jest wygodnym rozwiązaniem dla turystów - zaznacza operator.



Za starter trzeba zapłacić 15 zł, co daje dostęp do 30 GB danych do wykorzystania przez 15 dni. 15 zł można też wykorzystać na rozmowy, SMS-y, MMS-y, dodatkowe gigabajty lub zakup pakietu Bez Limitu czy skorzystanie z promocji "Nawet 1500 GB na lata".



To nie wszystko. Po doładowaniu konta za 30 złotych, klienci otrzymują dodatkowe 30 GB do wykorzystania w ciągu roku.