Każdy będzie mógł zostać "Polakiem w NBA". Bajer w aplikacji to spełnienie dziecięcych marzeń

Trudno się nie uśmiechnąć widząc ubranego w niebieski sweterek modela (w tym przypadku to Ahmad Rashad, komentator i były zawodnik... NFL), przemierzającego parkiet obok ubranych na sportowo zawodników. Wprawdzie awatar prezentuje się dużo gorzej niż to, co widzimy choćby w grach z serii NBA 2K, ale co tam: mimo wszystko jest się podobnym i bierze udział w meczu najlepszej koszykarskiej ligi świata.