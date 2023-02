Teraz będziesz mógł ochrzanić bota. Idą świetne zmiany w ChatGPT

Microsoft już wprowadził interfejs konwersacyjny do swojej wyszukiwarki, wkrótce zrobić to ma też Google. To całe zamieszanie jest wynikiem eksperymentu firmy OpenAI, której jedynym z głównych udziałowców jest wspomniany Microsoft. Ów eksperyment to zapewne dobrze już wszystkim znany bot ChatGPT o zdumiewających zdolnościach rozumienia języka pisanego.