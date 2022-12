Znana firma sprzedawała złośliwe oprogramowanie. Używała luk w Chromie, Firefoksie i Windowsie

W raporcie opublikowanym 30 listopada TAG informuje o zebranych przez grupę informacjach dotyczących frameworków - oprogramowania pomocniczego służącego do tworzenia aplikacji wykorzystujących luki w oprogramowaniu. Według informacji TAG, framework jest bezpośrednio powiązany z hiszpańską firmą Variston IT i umożliwia jego posiadaczom wykorzystywanie luk w Google Chrome, Windows Defender i Firefoxsie do tworzenia oprogramowania szpiegowskiego.