Biedni będą stać w korkach, firmy będą się bogacić. Badania Polaka mają nas uratować

W zbiorze "Jeżeli T=0" Italo Calvino znajduje się opowiadanie pod tytułem "Pościg". To filozoficzna wariacja na temat klasycznego zagadnienia, co się dzieje, jeśli "on wie, że ja wiem". Tytułowy pościg ma jednak niewiele wspólnego z filmową akcją, bo zarówno ofiara jak i łowca stoją w korku. Narrator analizuje możliwe drogi ucieczki, ale za każdym razem dochodzi do wniosku, że ścigający łatwo go rozgryzie. Okazuje się, że jako ludzie jesteśmy bardzo przewidywalni, a zamknięci w pojazdach mamy bardzo ograniczony wybór.