Łukasiewicz szuka ludzi. 2 tys. miejsc pracy dla naukowców i nie tylko

I jak mówi, takich osób jak on - polskich naukowców z sukcesami - jest jeszcze wiele zagranicą. - Ostatnio rozmawiałem z szefem instytutu z Leuven, który powiedział tak: gdyby McGyver miał narodowość, byłby Polakiem. Był zachwycony współpracą z polskimi naukowcami, bo są to ludzie zmotywowani, nastawieni na rozwój naukowy. Dla nich nie ma problemu nie do rozwiązania. Jeśli stoi sprzęt, a my potrzebujemy zrobić inny eksperyment, spróbujmy ten sprzęt dostosować do nowych potrzeb - opisuje Ślęzak. Właśnie takich osób szuka do swojego zespołu. Wzdryga się, gdy pytam, o specjalizację kandydatów do pracy. - Szukam otwartych głów - zaznacza.