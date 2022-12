Tak wygląda rodzina Samsung Galaxy S23. Piękny przeciek

Jeżeli istnieje jeszcze ktoś, kto nie wie jakie komponenty będzie miała rodzina Samsung Galaxy S23, na którą składają się modele S23, S23+ i S23 Ultra, to wszystkie informacje można znaleźć tutaj i tutaj. W telegraficznym skrócie - podkręcony procesor Snapdragon 8 Gen. 2, świetne aparaty, zwiększona względem Galaxy S22 pojemność baterii i lepszy ekran. Dzięki zdjęciom umieszczonym na forum Slashleaks wiemy, jak będzie wyglądać obudowa tych podzespołów. Komuś udało się sfotografować atrapy, które są używane w sklepach i salonach operatorów do zobrazowania, jak wygląda oferowany telefon. Mają ten plus, że nikt normalny ich nie ukradnie.