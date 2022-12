Taki będzie Samsung Galaxy S23 Ultra. Właśnie wyciekła specyfikacja

Podczas gdy świat czeka na premierę Samsunga Galaxy S23, która odbędzie się w lutym, do internetu trafiły nowe informacje dotyczące specyfikacji Samsunga Galaxy S23 Ultra. Stało się to za pośrednictwem bazy danych TENAA. To to chiński organ certyfikujący i regulujący rynek telekomunikacyjny. Każdy producent, który chce sprzedawać swe urządzenia w Państwie Środka, musi zgłosić do niego ich specyfikację.