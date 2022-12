Oppo Find N2 Flip będziemy mogli składać w Europie. Wspaniałe wieści

Jak wielokrotnie podkreślałem: składane smartfony, to najlepsze co wymyślono w ciągu ostatnich kilku lat. Pęd do naśladownictwa iPhone'a spowodował, że wszystkie smartfony zaczęły być do siebie zbyt podobne.



Składane modele były powiewem świeżości w branży. Nie do końca trafia do mnie wizja dużych modeli jak Samsung Galaxy Z Fold 4, ale uwielbiam te, które przypominają dawne konstrukcje z klapką, takie jak Motorola RARZ czy Samsung Galaxy Z Flip4. Właśnie pojawia im się konkurencja w postaci smartfona od Oppo.