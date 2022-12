Nitrozyniak dostał dożywotniego bana od YouTube. Wielki szkodnik polskiej sieci traci grunt

Gdy streamował, jak gra w gry, lubił kłócić się z innymi zawodnikami: groził im, wyzywał, obrażał rodziny. Zapytany pewnego razu w trakcie wywiadu, co by zrobił, gdyby jutra miało nie być, odparł śmiało, że "chyba by kogoś zgwałcił". Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, wrzucił do sieci zdjęcie nastolatki i napisał, że na ten trudny czas "przyjmie jakąś Ukrainkę tego typu do siebie, by pomóc jej przetrwać ciężki okres".