Strategia 2022 r. w końcu taniej. Mario + Rabbids Sparks of Hope to świetny prezent z 5 powodów

Podczas imprezy The Game Awards produkcja Ubisoftu zdobyła główną nagrodę w kategorii Best Sim / Strategy. W ten sposób przenośne Sparks of Hope pokonało takich rywali do tytułu jak przystępna Victoria 3, zabawny Two Point Campus czy świetne Total War: Warhammer 3. W pełni zgadzam się z wyborem jury i gdyby to zależało wyłącznie ode mnie, także przyznałbym nagrodę dla Mario + Rabbids. Nawet mimo wielkiej sympatii do trzeciego Warhammera.