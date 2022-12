Szukasz prezentu? To idealny moment na zakup hulajnogi elektrycznej

A czym wyróżnia się ten sprzęt? Hulajnoga ma wygodną konstrukcję, w której zawias znajduje się nie nad, lecz za przednim kołem. Dzięki temu po złożeniu sprzęt ma niewielki rozmiar. Dodatkowy atut to regulowana kolumna kierownicy, dzięki której po złożeniu hulajnoga jest mniejsza, a po rozłożeniu można ją dostosować do użytkowników o różnej wysokości. To sprawia, że Motus PRO 8.5 Lite 350W będzie bardzo dobrym wyborem również dla dzieci, ponieważ łatwo dostosujemy wysokość kierownicy do wzrostu naszych pociech.