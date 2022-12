Niemcy stworzyli wyjątkowego pancernego smartfona. Ma 5G i wyjmowany akumulator

Gigaset GX6 to smartfon wyposażony w rozwiązanie, które już praktycznie zniknęło z rynku - wymienny akumulator. Jego pojemność to bardzo przyzwoite 5000 mAh. Naładujemy go przewodowo z mocą do 30 W oraz bezprzewodowo z mocą do 15 W. Naładowanie od 0 do 90 proc. ma zająć około godziny. Drugim równie rzadko spotykanym rozwiązaniem jest złącze jack 3,5 mm. Trzecie to oczko do zaczepienia paska na nadgarstek, który znajduje się w zestawie z telefonem.