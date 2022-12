Zapomnisz, do czego służy ładowarka. Garmin Enduro 2 - recenzja

To z kolei przełoży się na blisko 20 dni bez konieczności ładowania - i to z codziennym (!) bieganiem z najbardziej obciążającym akumulator trybem GPS, do tego bez uwzględnienia ładowania solarnego w ogóle (sorry, nie ma słońca we Wrocławiu). I to jest wspaniały wynik, jak na urządzenie tego typu i wcale nie trzeba być ekstremalnym biegaczem ultra, żeby docenić życie bez ładowarki.