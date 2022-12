ChatGPT jest wszechstronnie utalentowany, ale dowodzi, że sztuczna inteligencja jeszcze długo nie zastąpi człowieka

ChatGPT jest modelem językowym, wyszkolonym przy użyciu techniki uczenia maszynowego o nazwie Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) i może prowadzić dialog (także po polsku), odpowiadać na pytania uzupełniające, przyznawać się do błędów, kwestionować błędne przesłanki i odrzucać nieodpowiednie prośby. ChatGPT został również przeszkolony na przykładach rozmów międzyludzkich, co pomaga nadać dialogowi bardziej naturalnego charakteru.