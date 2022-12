Świetne nowości w aplikacji Allegro. Teraz znajdziesz tam karty lojalnościowe, a to nie wszystko

Dostęp do wszystkich informacji o przesyłce jest możliwy za sprawą modułu Moje przesyłki dostępnego na dziś tylko w aplikacji mobilnej. Funkcja jest widoczna już na ekranie głównym. Kliknięcie w nią przeniesie użytkownika do widoku prezentującego status przesyłek i oczekiwane terminy dostawy. W tym menu można też zdalnie otworzyć skrytkę automatu Allegro One Box oraz wyświetlić QR kod do odbioru przesyłki w Paczkomacie Inpost.